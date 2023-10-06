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Абдель-Азиз назвал единственный шанс Оливейры победить Махачева

Абдель-Азиз назвал единственный шанс Оливейры победить Махачева
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказался о предстоящем реванше российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры. Он пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Единственный шанс Чарльза на победу — лаки-панч. Других вариантов просто нет. Ислам лучше во всём: в борьбе, в грэпплинге, в ударке, в ментальной составляющей. Он просто лучше», — сказал Абдель-Азиз на канале The Schmo в YouTube.

Первый поединок между Махачевым и Оливейрой проходил также в Абу-Даби. Он состоялся 22 октября прошлого года. Ислам победил, применив удушающий приём, после чего и стал чемпионом промоушена Даны Уайта.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

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