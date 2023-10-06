Эдуард Вартанян заявил, что в конце октября отправится на переговоры с UFC

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян, победивший этим летом в финале Гран-при АСА Артёма Резникова, рассказал о своих планах на осень, заявив о переговорах об участии в промоушене UFC.

«Я сейчас в Казахстане. В конце октября полечу в США по поводу переговоров с UFC.

Мой отец занимается в Северо-Казахстанской области сельским хозяйством. Так сложилась жизнь, что он оказался здесь. Планирую ли я пойти по отцовским стопам, когда завершу карьеру бойца? Не думал об этом. Я могу многими вещами заниматься», — сказал Вартанян Legalbet.Kz.

На счету 32-летнего Вартаняна 29 поединков в смешанных единоборствах, из них 25 побед и четыре поражения. Единственным поединком в 2023 году для Вартаняна был триумфальный финал Гран-при промоушена АСА.