«Тут хотел пообщаться на своём». Хабиб вспомнил эпизод боя с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся пять лет назад на турнире UFC 229. Нурмагомедов победил за счёт успешного удушающего приёма на шею в четвёртом раунде.

«Тут хотел пообщаться (на своём). Но диалог так и не состоялся», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в начале января этого года Хабиб дал понять, что покидает индустрию ММА. За время карьеры россиянин провёл 29 боёв, в том числе 13 в UFC и не потерпел ни одного поражения. Последним его поединком было противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов его одолел, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке: