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Али Абдель-Азиз назвал лучшего бойца UFC вне зависимости от весовой категории

Али Абдель-Азиз назвал лучшего бойца UFC вне зависимости от весовой категории
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказал мнение, что российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев в настоящий момент является лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

«Ислам Махачев – лучший боец вне зависимости от весовой категории. Победная серия Ислама насчитывает 12 боёв, а в Абу-Даби у него будет 13-я победа. На сегодня Ислам лучший вне зависимости от весовой категории, и это не обсуждается», — сказал Абдель-Азиз на канале The Schmo в YouTube.

В последнем поединке Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Россиянин победил единогласным решением судей.

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