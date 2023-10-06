Габдуллин объяснил, почему Усман Нурмагомедов победит Примуса

Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин поделился своими ожиданиями от поединка между чемпионом Bellator Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом:

«Примус — опытный спортсмен. Это стабильный, жёсткий, выносливый и духовитый боец. Он может и побороться, и растянуть бой на всю дистанцию. Но у Усмана уникальная манера ведения боя. Нурмагомедов может навязать как работу в клинче, разбивая оппонентов коленями и локтями, так и на дистанции в стойке, постоянно разбивая соперников ногами. Усман отлично умеет сокращать дистанцию. Думаю, Нурмагомедов не даст Примусу действовать в своей манере и по своему плану. Усман может начать действовать агрессивно прям с первых минут, и здесь Примус может дать заднюю. В общем, у Усмана Нурмагомедова значительно больше шансов на победу в этом поединке», — сказал Радмир Габдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.