Десятый стадионный турнир Hardcore Fighting пройдёт на «ЦСКА-Арене»

11 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве состоится десятый юбилейный турнир под эгидой Hardcore Media.

В главном событии вечера за вакантный титул в лёгком весе сойдутся победитель Гран-при второго сезона Самат «Кыргыз» Абдырахманов и действующий чемпион Hardcore Boxing Эмиль «Гладиатор» Новрузов.

В соглавном событии вечера пройдёт титульный бой победителя первого сезона Гран-при Мухамеда «Киборга» Калмыкова и главного претендента, идущего на серии из четырёх побед – Амхада «Нохчо» Джанчураева.

В финале третьего сезона Гран-при предстоит увидеть поединок Даниила «Янки» Бридова и Тиграна «Бруклина» Матевосяна.

Остальные поединки вечера:

Тимур «Золотой» Мусаев — Дастан Бикен;

Виталий «Байкал» Ананин — Курейш Сагов;

Артем «Ростовский» Кузьмин — Умар «Стальной» Магомедов;

Ишхан «Езидский Лев» Худоян — Антон «Десантник» Куличков.

В качестве приглашённых гостей выступит дуэт Hammali & Navai.