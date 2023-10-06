Десятый стадионный турнир Hardcore Fighting пройдёт на «ЦСКА-Арене»

11 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве состоится десятый юбилейный турнир под эгидой Hardcore Media.
В главном событии вечера за вакантный титул в лёгком весе сойдутся победитель Гран-при второго сезона Самат «Кыргыз» Абдырахманов и действующий чемпион Hardcore Boxing Эмиль «Гладиатор» Новрузов.
В соглавном событии вечера пройдёт титульный бой победителя первого сезона Гран-при Мухамеда «Киборга» Калмыкова и главного претендента, идущего на серии из четырёх побед – Амхада «Нохчо» Джанчураева.
В финале третьего сезона Гран-при предстоит увидеть поединок Даниила «Янки» Бридова и Тиграна «Бруклина» Матевосяна.
Остальные поединки вечера:
Тимур «Золотой» Мусаев — Дастан Бикен;
Виталий «Байкал» Ананин — Курейш Сагов;
Артем «Ростовский» Кузьмин — Умар «Стальной» Магомедов;
Ишхан «Езидский Лев» Худоян — Антон «Десантник» Куличков.
В качестве приглашённых гостей выступит дуэт Hammali & Navai.