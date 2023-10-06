Абдель-Азиз назвал бойца, который может повторить путь Ислама Махачева

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз комплиментарно высказался о своём клиенте, чемпионе Bellator в лёгкой весовой категории Усмане Нурмагомедове.

«Этому парню всего 25 лет. Он всё ещё молод, и него хорошие шансы стать ещё лучше. Он один из лучших легковесов в мире. Ему 25, а Исламу Махачеву сейчас 31 год. Когда он достигнет возраста Ислама, то будет на том же уровне», — сказал Абдель-Азиз на канале The Schmo в YouTube.

В последнем поединке, который состоялся на Bellator 292, Нурмагомедов встречался c представителем США Бенсоном Хендерсоном. Бой закончился победой Усмана удушающим приёмом в первом раунде.

В активе Нурмагомедова 17 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед, восемь из которых были добыты нокаутами.

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