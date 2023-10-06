«Всё по-серьёзному». Хабиб оценил спарринг Махачева

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал краткий комментарий по поводу спарринга своего товарища, действующего обладателя титула в лёгком весе Ислама Махачева. Его Ислам провёл с Артуром Зайнуковым.

«Тут всё по-серьёзному», — написал Нурмагомедов.

В настоящий момент Махачев готовится к реваншу с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Он пройдёт 21 октября на турнире по смешанным единоборствам UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Первый бой россиянин и бразилец провели также в Абу-Даби. Он состоялся 22 октября прошлого года и завершился победой Ислама за счёт удушающего приёма.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: