В Санкт-Петербурге прошёл мастер-класс по кикбоксингу для студентов

Фото: ГК «Стилобат»

1 октября Федерация кикбоксинга России и Группа компаний «Стилобат» провели открытую тренировку по кикбоксингу для студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Спортивным мастерством поделились Даци Дациев — президент Федерации MMA Саратовской области, заслуженный мастер спорта России и Владимир Тюрин – двукратный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу.

Лев Мазараки Член высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России «Одна из главных наших целей на ближайшие годы — популяризация кикбоксинга среди молодёжи и формирование системы мотивации для занятий этим видом спорта у студенческого сообщества. В России большое количество ВУЗов заинтересованных в развитии кикбоксинга не только в своих образовательных учреждениях, но и в стране в целом.



​Именно поэтому мы разработали и реализуем программу проведения открытых уроков с именитыми спортсменами, которые являются амбассадорами вида спорта, такие встречи служат стимулом для перехода в большой спорт для начинающих кикбоксёров. Все мы понимаем особую значимость студенческого спорта, благодаря которому формирование резерва для спорта высших достижений проходит успешнее и продуктивнее».

Мастер-класс собрал более 40 активных участников Санкт-Петербургской студенческой лиги по кикбоксингу, а также привлек студентов-боксёров из спортивного клуба «Чёрные Медведи-Политех».

Бату Хасиков Председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России «Кикбоксинг отлично формирует характер и воспитывает преемственность традиций. Поэтому интерес к этому виду спорта в нашей стране всегда был и будет. Нам важно привлечь как можно больше заинтересованной молодежи, которая, как известно всегда открыта новому. А для этого нам необходимо продолжать практику открытых уроков по всей стране, а также организовывать чемпионаты и соревнования на самом высоком уровне. Пример — чемпионат России среди студентов, который мы провели в Чечне и в котором приняли участие 215 спортсменов из 23 российских регионов. Эти цифры лишний раз подтвердили, что мы идём правильным путём — делая упор на развитие студенческого спорта».

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