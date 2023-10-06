Дерек Брансон дебютирует в PFL против Рэя Купера III

39-летний американский боец Дерек Брансон (23-9) дебютирует в промоушене PFL в бою с Рэем Купером III (25-8-1). Поединок между бойцами пройдёт в среднем весе 24 ноября в Вашингтоне, округ Колумбия (США), на турнире PFL 10.

Напомним, Брансон подписал контракт с промоушеном PFL после расставания с UFC. При этом американец никогда не боролся за титул в UFC, но зарекомендовал себя как крепкий боец, который победил Кевина Холланда, Лиото Мачиду, Даррена Тилла и Юрайю Холла.

Купер является двукратным чемпионом PFL в полусреднем весе. При этом американский боец пропустил плей-офф 2022 года после обидного поражения от Карлоса Лилу.

Американец Брансон в своём последнем поединке проиграл техническим нокаутом Дрикусу дю Плесси в рамках турнира UFC 295, который проходил в марте 2023 года.

Трансляции PFL доступны в Okko.