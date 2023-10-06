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Президент WBC объяснил, почему бой между Биволом и Бетербиевым невозможен

Президент WBC объяснил, почему бой между Биволом и Бетербиевым невозможен
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о невозможности проведения титульного боя за звание абсоютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Мы уже несколько раз объясняли, что Бивол должен связаться с нами и выразить свою точку зрения на то, почему мы не должны считать его россиянином. Потому что мы не организуем поединки с участием граждан России и Беларуси, мы не поддерживаем спортсменов из этих двух стран.

Он уже несколькоо месяцев не выходит с нами на связь. Тут всё просто. Если Дмитрий считает, что к нему плохо относятся, и что у него должен быть другой статус, то он должен обратиться к нам», — приводит слова Сулеймана Boxing News.

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