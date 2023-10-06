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Тренер Махачева назвал бои Ислама, которые хочет увидеть больше всего

Тренер Махачева назвал бои Ислама, которые хочет увидеть больше всего
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Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC Ислама Махачева, ответил на вопрос о бое своего подопечного, который он больше всего хотел бы увидеть

«Я правда хочу, чтобы Ислам шёл к своей мечте — статусу двойного чемпиона UFC. Но я также знаю, что есть один бой, который мы все хотим увидеть снова, после успешной защиты в поединке Оливейрой, разумеется. У нас теперь есть Гэтжи, есть Волкановски, и ещё Ковингтон добавился.

В идеальном мире я хочу того же, чего и Ислам — поединка за статус двойного чемпиона. Поэтому я бы сказал, что очень хочу увидеть боя Ислама против Ковингтона. Но если вы хотите искренний ответ, то я хочу увидеть реванш Махачева и Волкановски, потому что в следующем бою Ислам будет намного сильнее», — сказал Мендес в интервью Helen Yee Sports.

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