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Сидельников высказался о разнице между тренировками по ММА и боксу

Сидельников высказался о разнице между тренировками по ММА и боксу
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Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников перед дебютом в профессиональном боксе ответил на вопрос о разнице между тренировками по ММА и боксу.

«Сначала было тяжеловато. Это другая техника, другой тайминг, другая работоспособность. Всё это схожее, но всё равно другое. Но второй месяц тренируюсь в «Прогрессе бокса» и мне сейчас комфортно. На данный момент чувствую себя отлично, состояние своё оцениваю на пять с плюсом. Пока всё нравится», — сказал Папин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 20 октября на турнире Ural FC, который пройдёт в Перми, Сидельников проведёт бой по правилам профессионального бокса с 31-летним марокканским кикбоксёром Нидалем Бикири.

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