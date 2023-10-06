Боец UFC Доусон дал прогноз на титульный поединок Махачев – Оливейра

Американский боец UFC Грант Доусон дал прогноз на титульный реванш в лёгком весе, в котором сойдутся россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.

«Короткий ответ: Ислам снова победит. Длинный ответ: на этот раз будет гораздо более конкурентный бой.

Я не знаю, насколько силен Махачев и насколько он быстр. Чарльз знает об этом. К тому же Чарльзу нечего терять. Он собирается выйти против парня, который уже побил его. Ему просто надо выглядеть лучше, чем в первый раз.

В бою с Волкановски Ислам выглядел смертным. Ислам был обычным человеком, который бился против полулегковеса. Да, Ислам лучший в мире, но его можно победить. И есть ребята, которые могут у него выиграть. Например, Чарльз Оливейра. Разве вы удивитесь, услышав, что Оливейра победил Махачева гильотиной? Оливейра лучше всех делает гильотины. Так что да, Ислам победит, но это будет куда более конкурентный бой», – приводит слова Доусона MMAJunkie.

Напомним, что бой за титул чемпиона пройдёт на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.