Результаты взвешивания Bellator 300

В ночь с 7 на 8 октября на арене «Печанга» в Сан-Диего (США) пройдёт турнир Bellator 300, в главном событии которого встретятся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Брент Примус в бою за титул в лёгком весе.

Bellator 300, результаты взвешивания:

Усман Нурмагомедов (70,22 кг) – Брент Примус (70,22 кг);

Крис Сайборг (65,59 кг) – Кэт Зингано (65,59 кг);

Лиз Кармуш (56,61 кг) – Илима-Лей Макфарлэйн (57,42 кг);

Джеки Каталин (65,95 кг) – Лоррани Сантос (66,04 кг);

Дмитрий Гриценко (72,03 кг) – Джастин Монтальво (71,94 кг);

Брайс Мередит (61,69 кг) – Мигель Пеймберт (61,14 кг);

Альберто Гарсия (62,14 кг) – Бобби Серонио-третий (62,6 кг);

Лиа МакКорт (66,22 кг) – Сара Макманн (65,95 кг);

Серхио Коссио Домингес (70,76 кг) – Джессе Робертс (70,67 кг);

Генри Корралес (66,22 кг) – Каи Камака-третий (66,04 кг);

Дэвион Франклин (120,2 кг) – Слим Трабелси (108,32 кг);

Мацей Розански (92,71 кг) – Довлетджан Ягшимурадов (93,17 кг);

Мухамед Берхамов (80,92 кг) – Херман Террадо (80,83 кг);

Ромеро Коттон (84,19 кг) – Грант Нил (83,28 кг);

Джена Бишоп (56,88 кг) – Илара Джоанн (56,97 кг);

Джош Хокит (111,58 кг) – Спенсер Смит (112,4 кг).

Макфарлэйн с первой попытки не уложилась в вес, но, возможно, комиссия даст ей дополнительный час.