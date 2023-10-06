Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики

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15-летний сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам удостоен звания Героя Чеченской Республики.

«Я с большим удовольствием поздравляю Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики — Герой Чеченской Республики», — сообщил депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов в своём телеграм-канале.

Адам Кадыров занимается единоборствами и является победителем различных спортивных соревнований, в частности он одерживал победы в турнирах по боксу «Время Легенд». В марте 15-летний Кадыров заявил, что скоро будет выступать в промоутерской компании по смешанным единоборствам ACA.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись скандального инцидента с участием своего сына Адама и Никиты Журавеля, сжёгшего Коран и находящегося в СИЗО Чечни.