Российский боец Сидельников объяснил свой уход из команды Фёдора Емельяненко

Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников рассказал о причинах ухода из команды прославленного бойца Фёдора Емельяненко.

«Это было что-то за пределами. Это и профессиональное, и личное, так можно назвать. Определённые недопонимания, недомолвки, которые привели к такому стечению обстоятельств», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 20 октября на турнире Ural FC, который пройдёт в Перми, Сидельников проведёт бой по правилам профессионального бокса с 31-летним марокканским кикбоксёром Нидалем Бикири.

Сидельников тренировался в команде Фёдора Емельяненко с 2003 года. В сентябре стало известно, что он покинул команду и принял предложение сотрудничать с президентом Ural FC Радмиром Габдуллиным.