«Это неординарный боец». Сидельников оценил шансы Павловича в потенциальном бою с Джонсом

Известный боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников оценил шансы россиянина Сергея Павловича в потенциальном бою в UFC с американцем Джоном Джонсом.

«50 на 50, наверное. Джонс — это действительно очень крутой боец. Он какой-то другой, неординарный боец. И этим он может создать проблемы. Да, у Павловича есть вот этот пушечный удар, который может вырубать, но с Джонсом это сложно. У него эти противные удары в колени, неудобное движение, и тяжело к нему подобраться», – сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 20 октября на турнире Ural FC, который пройдёт в Перми, Сидельников проведёт бой по правилам профессионального бокса с 31-летним марокканским кикбоксёром Нидалем Бикири.