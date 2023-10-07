Сидельников: Немков может стать чемпионом UFC

Известный боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников рассказал о том, за счёт чего россиянин Вадим Немков может стать чемпионом в промоушене UFC.

«У него есть все шансы навести там конкретного шороху и, может, даже стать чемпионом. Потому что Вадик — это реально талант. Талант плюс пахота, он действительно пашет. Это не тот человек, который начинает готовиться за неделю-две до боя. Нет, он за два-три месяца начинает готовиться к бою. Действительно пахарь, это достойный чемпион. Так что всё возможно», – сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, 20 октября на турнире Ural FC, который пройдёт в Перми, Сидельников проведёт бой по правилам профессионального бокса с 31-летним марокканским кикбоксёром Нидалем Бикири.