Хирн поделился подробностями гонораров Фьюри за бои с Нганну и Усиком

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о гонорарах британского тяжеловеса Тайсона Фьюри за поединки против камерунца Фрэнсиса Нганну и украинца Александра Усика.

«Вероятнее всего, гонорары распределятся следующим образом: $ 30 млн Нганну и $ 70 млн Фьюри, $ 30 млн Усику и $ 80 млн Фьюри. Если будет реванш против Усика или Нганну, Тайсон сможет заработать ещё больше денег. Просто представьте, вам говорят: «Ты получишь некоторую сумму за первый бой и столько же — за второй». Конечно, ты согласишься! Почему нет? Тем более старый толстяк Фьюри будет драться не с голодными молодыми претендентами на титул, а просто заберёт лёгкие деньги», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.