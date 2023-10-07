Седрик Думбе: UFC облажалась и пожалеет о своём решении. Теперь я часть PFL

Французский боец смешанных единоборств Седрик Думбе, который является бойцом промоушена PFL, рассказал о своём отношении к UFC после того, как американская лига отказалась подписывать с ним контракт.

«Промоушен UFC сделал то, что сделал. Они облажались. Теперь я часть PFL. Для меня PFL – это будущее. У них в промоушене всё отлично. Сейчас у нас есть Фрэнсис (Нганну). Он часть команды. Я часть будущего. Мы что-то меняем, мы делаем что-то великое, поэтому я даже не думал о UFC.

Считаю себя лучшим, UFC потеряла меня. Они ещё пожалеют о своём решении», – сказал Седрик Думбе в эфире шоу MMA Hour.

Напомним, в прошлом поединке на PFL Europe 3 Думбе победил француза Жордана Зебо техническим нокаутом в первом раунде. Для победы Думбе понадобилась всего лишь девять секунд после старта боя.

Трансляции PFL доступны в Okko.