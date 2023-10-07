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Колби Ковингтон — о бое с Леоном Эдвардсом: 17 октября я стану чемпионом UFC

Колби Ковингтон — о бое с Леоном Эдвардсом: 17 октября я стану чемпионом UFC
Колби Ковингтон
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Известный американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон поделился мнением о чемпионе полусреднего веса Леоне Эдвардсе в преддверии их боя на UFC 296.

«Самая большая проблема – появится ли Эдвардс или нет. Парень нежится в сторонке и говорит: «Ой, пожалейте меня, дайте мне ещё год. Давайте я подожду ещё год или два, прежде чем драться».

Что бы ни случилось, 17 декабря я буду коронован как неоспоримый чемпион мира. Будет ли это Эдвардс или другой парень в очереди, для меня это не имеет значения.

Я здесь для того, чтобы сделать лучший и крупнейший бизнес для UFC, компании, которую так люблю и в которой хочу находиться до конца своих дней», – сказал Ковингтон на шоу Submission Radio в YouTube.

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