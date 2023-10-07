Усман Нурмагомедов — о Хабибе и Махачеве: они никогда не сдаются, учусь у них этому

Непобеждённый российский боец, чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов рассказал о том, каким качествам он научился на тренировках с Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым.

«Вы знаете, все время я пытаюсь научиться чему-то. Во-первых, ментальности. Ислам и Хабиб никогда не сдаются… Я стараюсь использовать это [во время боя]. Вы можете научиться технике, вы можете научиться всему, нанося удары. Но если ты не учишься, если ты не силён своим разумом, ничего не получится.

Мы все разные. Хабиб – это больше человек-давление, Ислам тоже много давит, но он более умный. Я надеюсь, я сочетаю в себе лучшие качества обоих», – сказал Усман Нурмагомедов в интервью Shark MMA.

Напомним, в активе Нурмагомедова 17 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед, добыв восемь из них нокаутирующими ударами.

Бой Нурмагомедова с Брентом Примусом пройдёт в ночь с 7 на 8 октября в рамках турнира Bellator 300.