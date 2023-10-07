Генри Сехудо: готов поставить дом на Илию Топурию в поединке с Александром Волкановски

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо рассказал об ожиданиях перед боем бывшего лидера pound-for-pound австралийца Александра Волкановски с грузинским проспектом Илией Топурией.

«Сложно ставить против такого парня, как Александр Волкановски, – чемпиона, который недавно выходил на второй титульник. Но я бы сказал, что есть причина, почему я готов поставить дом на такого парня, как Илия Топурия. Если он сможет эффективно бить ногами и предложит Алексу немного грузинской борьбы, то, думаю, он сможет захватить инициативу и победить», – сообщил Сехудо в видео на своём YouTube-канале.

Ранее в СМИ появлялась информация, что бой между Александром Волкановски и Илией Топурией состоится 20 января в Торонто (Канада) в рамках UFC 297.