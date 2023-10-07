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«Мёртвые крысы в ​​болоте». Макгрегор вспомнил массовую драку с командой Хабиба

«Мёртвые крысы в ​​болоте». Макгрегор вспомнил массовую драку с командой Хабиба
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил о массовой драке после титульного поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Пять лет назад, в октябре 2018 года, Макгрегор проиграл Хабибу удушающим приёмом в четвёртом раунде, после чего команды бойцов бросились друг на друга с кулаками.

«Мёртвые крысы в ​​болоте», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере», прикрепив фото той самой драки.

Соперничество Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова остаётся одним из культовых в истории смешанных единоборств.

Напомним, Нурмагомедов провёл 29 боев в ММА и не потерпел ни одного поражения. Хабиб объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.

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