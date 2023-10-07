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Белал Мухаммад: не вижу смысла драться с Камару Усманом, если мне не заплатят как чемпиону

Белал Мухаммад: не вижу смысла драться с Камару Усманом, если мне не заплатят как чемпиону
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Боец UFC Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе UFC, заявил, что не планирует участвовать в бою с Камару Усманом, если ему не заплатят большую сумму.

«В полусреднем весе единственный человек, у которого нет соперника – это Камару Усман. Но я не вижу смысла драться с ним, если мне не заплатят как чемпиону», — приводит слова Мухаммада Sportskeeda.

В последнем бою Мухаммад встречался с бразильцем Гилбертом Бёрнсом и победил его единогласным решением судей. До этого техническим нокаутом Белал победил соотечественника Шона Брэди.

В общей сложности Мухаммад в смешанных единоборствах провёл 27 боёв, в которых одержал 23 победы (пять нокаутом) и потерпел три поражения. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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