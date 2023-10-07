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«Я знаю, чего заслуживаю». Двалишвили ответил на критику Даны Уайта

«Я знаю, чего заслуживаю». Двалишвили ответил на критику Даны Уайта
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Грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) Мераб Двалишвили не понимает той враждебности, которую испытывают к нему фанаты боёв, а также генеральный директор UFC Дана Уайт, по поводу его дружбы с Алджамейном Стерлингом.

«Я этого не понимаю. Я настоящий боец, и я знаю, что заслуживаю того, чего заслуживаю. Моя работа — драться, и я готов драться, и это всё, что я знаю.

Иногда я чувствую сильный стресс. Я никогда не был в такой ситуации, как эта. Это просто тяжело. Я усердно тренировался и всё такое, я всегда был сосредоточен на своём следующем бое, шёл шаг за шагом.

Но теперь я знаю, что мой следующий бой должен быть за титул, и я не хочу возвращаться назад и драться с кем-то, потому что каждый бой рискован. Почему я должен рисковать, бросать вызов самому себе, снижать вес, а ведь всякое может случиться. Я могу сломать ногу, и если это произойдёт в бою и я проиграю из-за травмы или чего-то ещё, я потеряю возможность подраться за титул. А это очень важно для моей страны, Грузии.

Ни один грузин ещё не боролся за титул, так что это будет очень важно для моей страны и для моей карьеры. Я не хочу упустить эту возможность. Не хочу упустить этот шанс. Я хочу того, что заслужил. Думаю, что заслуживаю борьбы за титул. Я не хочу ещё одного боя, потому что мы говорим о спорте, мы говорим о рейтинге и о том, кто заслуживает следующего титульного боя. Я верю и знаю, что заслуживаю этого», — цитирует Двалишвили MMA Fighting со ссылкой на YouTube-канал MMA Hour.

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