Бывшая жена Дмитрия Бивола обвинила боксёра в домашнем насилии

Бывшая супруга российского боксёра Дмитрия Бивола Екатерина обвинила боксёра в домашнем насилии.

«Потом ты сидел со своим отцом и говорил моему отцу, что я сама себя ударила. Подонки вы все! Папа отговорил меня идти в полицию. 3 мая 2023 года. Дети видели всё!

Две недели я ходила с ссадинами, пока ты получал звание «Боксёр года». Он и раньше поднимал руку. Думаю, я должна была сделать признание раньше, но я реально боялась, что он заберёт моих детей. Но теперь по закону они со мной», — написала Екатерина Бивол на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Екатерины Бивол в социальной сети

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.