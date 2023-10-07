Матеуш Гамрот будет запасным в поединке Махачев — Оливейра

Польский боец Матеуш Гамрот будет запасным в поединке за пояс чемпиона лёгкого веса UFC Ислам Махачев – Чарльз Оливейра. Об этом сообщает «твиттер» MMA Orbit. Гамрот выйдет на бой, если один из бойцов не сделает вес или откажется от поединка.

Напомним, бой пройдёт 21 октября на турнире по смешанным единоборствам UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Первый бой россиянин и бразилец также провели в Абу-Даби. Он состоялся 22 октября прошлого года и завершился победой Ислама за счёт удушающего приёма.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал краткий комментарий по поводу спарринга своего товарища, действующего обладателя титула в лёгком весе Ислама Махачева.