Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт: видел у Махачева те мускулы, о существовании которых я даже не знал

Дана Уайт: видел у Махачева те мускулы, о существовании которых я даже не знал
Комментарии

Президент промоушена UFC Дана Уайт рассказал, как был впечатлён физической формой российского бойца Ислама Махачева. Президент организации заявил, что обратил внимание на мускулатуру Махачева во время его поединка против Дрю Добера на UFC 259.

«Из шеи и плеч Махачева торчали мускулы, которых я раньше никогда не видел. Я даже не знал о их существовании», — приводит слова Уайта с пресс-конференции UFC Inside Sport.

Ислам Махачев провёл в промоушене 14 поединков, проиграв лишь однажды. Махачев завоевал титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории в 2022 году в поединке против Чарльза Оливейры. На предстоящем событии UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ), их бой-реванш станет главным событием вечера.

Материалы по теме
Усман Нурмагомедов — о Хабибе и Махачеве: они никогда не сдаются, учусь у них этому
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android