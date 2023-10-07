Дана Уайт: видел у Махачева те мускулы, о существовании которых я даже не знал

Президент промоушена UFC Дана Уайт рассказал, как был впечатлён физической формой российского бойца Ислама Махачева. Президент организации заявил, что обратил внимание на мускулатуру Махачева во время его поединка против Дрю Добера на UFC 259.

«Из шеи и плеч Махачева торчали мускулы, которых я раньше никогда не видел. Я даже не знал о их существовании», — приводит слова Уайта с пресс-конференции UFC Inside Sport.

Ислам Махачев провёл в промоушене 14 поединков, проиграв лишь однажды. Махачев завоевал титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории в 2022 году в поединке против Чарльза Оливейры. На предстоящем событии UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ), их бой-реванш станет главным событием вечера.