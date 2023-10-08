Джон Фьюри рассказал о страданиях своего сына перед титульным боем с Кличко в 2015 году

Джон Фьюри, отец боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри, рассказал про проблемы с ментальным здоровьем своего сына, которые начались у него в преддверии боя с Владимиром Кличко в 2015 году.

«Он победил Кличко, возможно, в худший момент в своей жизни, потому что всего несколько недель спустя у него случился срыв. Он вышел на бой с Кличко ментально нездоровым. За неделю до боя я хотел отказаться от его проведения, потому что нельзя боксировать в таком состоянии.

Я пошёл в спортзал подготовиться к спаррингу, а он лежал на полу на ринге и плакал. Я сказал: «Что, чёрт возьми, происходит? Ты не можешь драться, забудь об этом». Он поднял голову, выпрямился и сказал, что посвятил боксу всю жизнь, чтобы достичь этого момента, и что он является главным, обязательным претендентом. Он сказал: «Я больше никогда не получу этой возможности, поэтому буду драться и всё равно побью его», — сказал Фьюри-старший в интервью talkSPORT.