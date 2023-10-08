Все результаты турнира UFC Fight Night 229

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В ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 229.

Представляем вашему вниманию результаты всех боёв:

Бобби Грин победил Гранта Доусона нокаутом (Раунд 1, 0:33);

Джо Пайфер победил Абдула Разака Альхассана удушающим приёмом (arm triangle) – (Раунд 2, 2:05);

Хоакин Бакли победил Алекса Мороно единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26);

Дрю Добер победил Рика Гленна техническим нокаутом (Раунд 1, 2:36);

Билл Алджео победил Александра Хернандеза единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Филипе Линс vs Ион Куцелаба — Бой отменён, Линс почувствовал себя плохо;

Каролина Ковалькевич победила Диану Белбиту единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Нэйт Манесс победил Матеуса Мендонку техническим нокаутом (Раунд 1, 4:40);

Ванесса Демопулос победила Канако Мурату единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Аори Кюиленг победил Джонни Муньоза единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

ДжейДжей Олдрич победила Монтану Де Ла Росу единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).