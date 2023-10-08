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Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 229

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 229
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В ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 229. Стали известны имена обладателей бонусов по итогам турнира.

Бонус в размере $ 50 тыс. за «лучшее выступление вечера» получат Бобби Грин (победил Гранта Доусона нокаутом), Джо Пайфер (победил Абдула Разака Альхассана удушающим приёмом), Дрю Добер (победил Рика Гленна техническим нокаутом) и Нэйт Манесс (победил Матеуса Мендонку техническим нокаутом).

Бонус в размере той же суммы за «лучший бой вечера» вручён по итогам турнира не был.

В поединке в лёгком весе 37-летний американец Бобби Грин нокаутировал соотечественника — перспективного 29-летнего бойца Гранта Доусона. Бой продлился 33 секунды.

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