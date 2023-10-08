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Усман Нурмагомедов вышел в финал Гран-при Bellator

Усман Нурмагомедов вышел в финал Гран-при Bellator
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В ночь на 8 октября мск в Сан-Диего (Калифорния, США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 300, в главном событии которого встретились российский чемпион промоушена в лёгком весе Усман Нурмагомедов и американец Брент Примус. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Таким образом, Усман Нурмагомедов вышел в финал Гран-при Bellator. Второй полуфинал между Александром Шаблием и Патрики Фрейре состоится 18 ноября на турнире Bellator 301.

Напомним, в четвертьфинале турнира Шаблий единогласным решением победил азербайджанца Тофика Мусаева.

Фрейре изначально должен был сразиться за выход в 1/2 финала с экс-чемпионом в полулёгком дивизионе (до 65 кг), американцем Эй Джеем Макки, однако последний снялся из-за стафилококковой инфекции. В результате бразилец встретился с соотечественником, Роберто де Соузой, и победил его техническим нокаутом.

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