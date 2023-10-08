Усман Нурмагомедов поблагодарил своих секундантов Веласкеса и Мендеса после боя с Примусом

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов (18-0) после победы над американцем Брентом Примусом (12-4) на Bellator 300 выложил фото в одной из своих социальных сетей, на которой он стоит рядом со своими секундантами тяжеловесом Кейном Веласкесом и тренером Хавьером Мендесом.

«Просто посмотрите на меня. Я парень с села, где рос так же, как и другие, а может и хуже, но я никогда не представлял себе, что такое возможно. Слева от меня легенда тяжёлого веса (Кейн Веласкес), я играл в Sony Playstation ещё ребёнком и выбирал его, потому что он сносил всех, как и в жизни. Справа от меня тренер (Хавьер Мендес), у которого чемпионов больше чем у кого-либо в этом спорте. Теперь они секунданты в моём бою за защиту титула в лёгком весе. Вы меня не поймёте. Всем спасибо за вашу поддержку и поздравления, обнимаю всех», – написал Усман Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Примусом продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).