Источник: Нурмагомедов заработал $ 150 тысяч, гонорар больше него получила только Сайборг

Сегодня, 8 октября, состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 300, главным боем которого стала встреча между российский бойцом Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом. Согласно подсчётам MMA Fighting, Нурмагомедов получил за турнир гонорар размером в $ 150 тысяч.

Прошедший турнир стал самым прибыльным для бразильянки Крис Сайборг Жустину. Гонорар бразильской спортсменки по оценкам составил $ 300 тысяч. Так же, как и Нурмагомедов, она не получила от организации дополнительных призовых за победу.

Отметим, что несмотря на поражение, соперник Нумагомедова Брент Примус так же заработал сумму в $150. Помимо упомянутых бойцов, больше $100 тысяч заработали соперница Сайборг Кэт Зингано и Лиз Кармуш с Илимой-Лей Макфарлейн, противостоявшие друг другу.