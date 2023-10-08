Дана Уайт рассказал, когда Конор Макгрегор вернётся в пул USADA

Президент промоушена UFC Дана Уайт рассказал о том, когда известный ирландский боец Конор Макгрегор вернётся в пул антидопинговой организации USADA, чтобы иметь возможность проводить поединки.

«Он подал документы. Вероятно, к понедельнику они будут рассмотрены. Повторюсь, я не буду ничего за него делать, но документы поданы», – сказал Дана Уайт на конференции после турнира UFC Fight Night 297.

Напомним, последним поединком Макгрегора в UFC был бой с Дастином Порье в 2021 году, который завершился поражением для ирландца. Всего на счету Макгрегора 14 боёв в промушене UFC, в которых он потерпел пять поражений.

Отметим, что из-за того, что Макгрегор на протяжении долгого времени не принимал участие в профессиональном спорте, и поэтому ему вновь предстоит проходить процедуру в USADA.