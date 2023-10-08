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Хирн: Фьюри придётся драться грязно, чтобы уверенно победить Усика

Хирн: Фьюри придётся драться грязно, чтобы уверенно победить Усика
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Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Этот бой состоится в первую очередь из-за денег, и я считаю, что он состоится. Но я не уверен, что это хорошо для спорта.

Я представляю победу Тайсона Фьюри и считаю его фаворитом, хотя Усик очень хорош, и он покажет себя. Думаю, размеры Фьюри сыграют роль, и думаю, что бой получится грязным. Возможно, Тайсону придётся драться грязно, чтобы победить уверенно. Это конкурентный бой, и я поставлю на Тайсона», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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