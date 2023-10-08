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Британский экс-чемпион Гроувз: Усик техничнее всех, он побьёт Фьюри

Британский экс-чемпион Гроувз: Усик техничнее всех, он побьёт Фьюри
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Бывший чемпион мира, британец Джордж Гроувз высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Усик победит. И я не думаю, что последние бои Фьюри сослужат ему хорошую службу, потому что его последним соперником был Чисора, и это был статусный спарринг.

Фьюри предстоит поединок с бойцом UFC. Каким будет ваш менталитет, когда вы столкнётесь с кем-то, кто вам не ровня. Будет ли надлежащая подготовка? Будут ли у Фьюри правильные спарринги?

Усик исключителен, когда дело доходит до адаптации. Как по мне, его боксёрские навыки превосходят всех в супертяжёлом весе, и недостаток габаритов компенсируется таймингом, умением выбирать удар, постановкой ног и сменой темпа. Это тяжелейший бой для Усика, но я считаю, что он победит», — приводит слова Гроувза BoxingScebe.

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