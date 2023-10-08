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Стал известен главный кард UFC 294, Алискеров получил нового соперника

Стал известен главный кард UFC 294, Алискеров получил нового соперника
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Бойцовский промоушен UFC утвердил главный кард номерного турнира UFC 294, который пройдёт в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, в главном событии чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев (24-1) проведёт реванш с бразильцем Чарльзом Оливейрой (34-9).

В соглавном событии непобеждённый проспект Хамзат Чимаев (12-0) сразится с бывшим претендентом на титул в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой (14-2).

UFC 294. Главный кард:

Ислам Махачев (Россия) — Чарльз Оливейра (Бразилия)
Хамзат Чимаев (ОАЭ) – Пауло Коста (Бразилия)
Магомед Анкалаев (Россия) – Джонни Уокер (Бразилия)
Икрам Алискеров (Россия) – Варлей Алвес (Бразилия)
Саид Нурмагомедов (Россия) – Муин Гафуров (Таджикистан)

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