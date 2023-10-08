«Что вы думаете об этом?» Кроуфорд намекнул на уклонение Альвареса от их боя

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) считает, что звёздный мексиканец Сауль Альварес может избегать поединка с ним.

«Лол, что вы думаете о словах Канело? Он говорил, что может подраться со Спенсом в среднем весе, но когда речь идёт обо мне, он не может уложиться в вес. Это ничего не изменит, просто мысль», — написал Кроуфорд в социальных сетях.

Напомним, ранее Кроуфорд, объединивший все пояса в полусреднем весе в июле 2023 года, заявил о готовности подняться во второй средний вес (до 76,2 кг), чтобы сразиться с Альваресом, являющимся абсолютным чемпионом дивизиона. Мексиканец же заявил, что не исключает возможность такого боя.