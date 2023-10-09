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Абусупьян Магомедов выступит на турнире UFC 5 ноября

Абусупьян Магомедов выступит на турнире UFC 5 ноября
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Российско-немецкий боец UFC Абусупьян Магомедов, выступающий в среднем весе (до 84 кг), подерётся на турнире организации, который состоится 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия), сообщает издание MMA Fighting.

Соперником Магомедова станет 30-летний бразилец Кайо Борральо, изначально готовившийся к поединку с представителем Таджикистана Нурсултоном Рузибоевым.

Абусупьяну Магомедову 33 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2009 году и в сентябре 2022-го впервые подрался в UFC, на турнире UFC Fight Night 209 победив техническим нокаутом в первом раунде американца Дастина Штольцфуса.

В июле на UFC on ESPN 48 Магомедов досрочно уступил действующему чемпиону, американцу Шону Стрикленду. Всего на счету бойца в MMA 25 побед, пять поражений и одна ничья.

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