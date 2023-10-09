Усман Нурмагомедов рассказал, будет ли Хабиб в углу Махачева в реванше с Оливейрой

Российский чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов рассказал, что его двоюродный брат, прославленный боец ММА Хабиб Нурмагомедов, не будет находиться в углу обладателя титула промоушена Даны Уайта в лёгкой весовой категории Ислама Махачева во время реванша с бразильцем Чарльзом Оливейрой. При этом Хабиб помогает Исламу, находясь в его тренировочном лагере.

«Полагаю, его не будет. Нет, он просто проводит с ним тренировки. Как и всегда. Он приехал в Дубай потренироваться с ребятами, потому что это его мотивирует», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Реванш между Махачевым и Оливейрой пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

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