Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов рассказал, будет ли Хабиб в углу Махачева в реванше с Оливейрой

Усман Нурмагомедов рассказал, будет ли Хабиб в углу Махачева в реванше с Оливейрой
Комментарии

Российский чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов рассказал, что его двоюродный брат, прославленный боец ММА Хабиб Нурмагомедов, не будет находиться в углу обладателя титула промоушена Даны Уайта в лёгкой весовой категории Ислама Махачева во время реванша с бразильцем Чарльзом Оливейрой. При этом Хабиб помогает Исламу, находясь в его тренировочном лагере.

«Полагаю, его не будет. Нет, он просто проводит с ним тренировки. Как и всегда. Он приехал в Дубай потренироваться с ребятами, потому что это его мотивирует», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Реванш между Махачевым и Оливейрой пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

Материалы по теме
Хабиб навредит Махачеву приездом на UFC 294? Ислам и так под невероятным давлением
Хабиб навредит Махачеву приездом на UFC 294? Ислам и так под невероятным давлением
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android