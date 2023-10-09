Конор Макгрегор сделал заявление, связанное с карьерой в ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о своём возвращении в пул антидопинговой организации USADA.

«Я возвращаюсь в пул. Перед боем я буду выполнять свою работу на высоте», — написал Макгрегор.

Согласно правилам, боец до поединка должен находиться в пуле тестирования USADA минимум шесть месяцев. При этом от него требуется сдать два отрицательных допинг-теста.

Макгрегор присоединился к промоушену Даны Уайта в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Его Конор победил в первом раунде. В следующем поединке ожидается, что Конор сразится с американцем Майклом Чендлером.

Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»: