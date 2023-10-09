Международная федерация ММА не допустит российских бойцов к соревнованиям в 2023 году

Российские спортсмены не смогут принять участие в турнирах под эгидой Международной федерации ММА (IMMAF) в 2023 году. В марте прошлого года организация приостановила членство России и Беларуси из-за политической ситуации.

«В 2023 году такое решение не планируется», – приводит заявление IMMAF ТАСС.

Напомним, недавно президент американского промоушена UFC Дана Уайт сообщил, что теперь бойцы вновь будут иметь возможность выходить на поединки с национальными флагами. Запрет для бойцов на выходы с национальными флагами действовал в UFC с весны 2022 года. Ранее решение Уайта позитивно оценили многие бойцы и спортивные деятели.

Президент UFC Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными: