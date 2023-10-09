15 октября в Бродбиче (Австралия) состоится поединок между австралийским боксёром с русскими корнями Тимофеем Цзю и американцем Брайаном Мендосой. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: победит ли Тим Цзю Брайана Мендосу?

Напомним, в марте нынешнего года Тимофей завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Тони Харрисона. Таким образом, Цзю стал обязательным претендентом для Джермелла Чарло, однако американец отказался от защиты, после чего Тим был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?