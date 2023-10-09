«Второй бой не будет похож на первый». Дариуш дал прогноз на реванш Махачева и Оливейры

Ирано-американский боец UFC Бенеил Дариуш поделился мнением о предстоящем реванше между россиянином Исламом Махачевым, являющимся чемпионом UFC в лёгком весе, и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Он состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Знаете, многое из того, что можно услышать из интервью Чарльза, говорит о том, что он просто не был готов. Думаю, это может быть правдой. Необходимо принимать это во внимание. Вот почему мне не кажется, что второй бой будет похож на первый. Это определённо будет другой поединок, и я полагаю, что для Махачева он сложится намного сложнее. Но я всё равно вижу, что Махачев выиграет бой. Судя по тому, что я видел, у Махачева был ответ практически на всё, что Чарльз предлагал ему», — сказал Дариуш на канале Luke Thomas в YouTube.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: