Александр Беленький дал прогноз на предстоящий титульный поединок Тима Цзю

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький высказался о предстоящем поединке между австралийским боксёром с русскими корнями Тимофеем Цзю и американцем Брайаном Мендосой. Он пройдёт 15 октября в Бродбиче (Австралия).

«Его предстоящий соперник… Он не то, чтобы плохой. Внешне даже представляет из себя грозную силу. Но он – обычный малый. У него хороший удар, но ничего особенного нет. Думаю, что Тим Цзю этот бой выиграет и устаканится в качестве чемпиона. Но дальше всё будет зависеть от того, каких соперников ему будут выбирать. Я очень хочу ошибиться, но плохо представляю его в качестве долгоиграющего чемпиона», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тим Цзю – уже чемпион. Как наследник Кости получил пояс: