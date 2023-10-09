Беленький: будет очень жалко, если бой Бивола и Бетербиева состоится

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький поделился мыслями о потенциальном поединке между двумя непобеждёнными российскими боксёрами – Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Знаете, я отношусь к нему очень хорошо, но вообще-то, одновременно очень плохо. Не случайно, отношение двоякое. У нас всего два чемпиона своих. И не обязательно им сходиться друг против друга. Если не получится раннего нокаута, бой будет очень тяжёлым. Бивол – умный, чувствительный. Он будет для Бетербиева действительно трудным соперником. Мне будет очень жалко, если этот бой состоится. Но при этом я буду рад. Вот такое двоякое отношение. Буду рад, но будет больно. Одного чемпиона мы потеряем», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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