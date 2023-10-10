Александр Беленький рассказал об ожиданиях от боя Усика и Фьюри

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький поделился ожиданиями от поединка украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Ранее стало известно, что спортсмены подписали контракт на бой. Даты противостояния пока нет.

«Фьюри – недолечившийся наркоман. И какой он будет в бою, одному богу известно. У него была очень серьёзная зависимость. И когда он откосил от боя с Кличко, Тайсон знал, что он делал. Кличко прекрасный боксёр, но тогда Фьюри был плох. Я не знаю, какой он сейчас. И никто не знает. Нам остаётся только гадать.

Сейчас Фьюри выйдет против Нганну, и даже это нам ничего не скажет. Потому что Тайсон должен победить легко. Его он разбил бы, даже если бы продолжал свои кокаиновые эксперименты. Усик – боксёр необычно хитрый, необычайно умный. Был бы он на сантиметров пять-семь повыше, я не думая отдавал бы победу Александру. Но сейчас, не знаю… Фьюри – боксёр очень высокого качества. Тайсон чувствует дистанцию, каждый сантиметр. Это редкое явление.

И всё-таки Усик лучше. Он хитрее, он умнее, чувствует дистанцию. Вопрос один: не мелковат ли он. Поэтому – 50 на 50», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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